Справжній концентраційний табір, – жителі Маріуполя про російський "евакуаційний" пункт
Джерело:BBC
Маріупольці, яким вдалося вибратися з міста, розказують жахливі історії. Зокрема про "евакуаційний" табір, який нагадує концтабір.
Олена та Олександр змогли втекти до Львова з Маріуполя. Але перед тим вони пережили кілька тижнів бомбардувань, а також пройшли "евакуаційний табір".
Читайте також Окупанти планують розгромити угруповання Об’єднаних сил на Сході, – Генштаб
Табори для "евакуації" тісні та брудні
Так, перед тим як евакуювати, українців окупанти утримують у брудних і тісних таборах. Один із них відкрили у колишній школі міста.
Мешканці розповідають, що були у центрі міста, коли намагалися виїхати. З пункту евакуації їх відвезли до притулку для біженців. Він розташований приблизно за 3 кілометри від місця збору. 49-річний Олександр зазначає, що умови нагадували справжній концтабір.
Ви не уявляєте, які жахливі умови були. Люди поважного віку спали у коридорах без матраців і ковдр,
– каже Олена.
А на тисячі людей, яких утримували в "евакуаційних" таборах, був усього один туалет і одна раковина. Тож згодом, зі слів Олени, там почала поширюватися дизентерія.
Яка зараз ситуація в Маріуполі
- Місто перебуває у блокаді російських військових майже два місяці. Його окупанти зруйнували практично вщент. Попередні дані свідчать про 22 тисяч загиблих, але ця цифра може бути значно більшою.
- Українським військовим, а також мирному населенню, котрим вдалося вижити, доводиться перебувати на металургійному комбінаті "Азовсталь". Його окупанти обстрілюють безперервно.
- Відомо також, що Володимир Путін наказав більше не штурмувати "Азовсталь". Але окупанти не припиняють бомбардувати підприємство.
- Українська сторона продовжує вимагати в Росії відкриття гуманітарних коридорів. Але російські загарбники вкотре зривають евакуацію з Маріуполя.
До теми – Найтрагічніша ситуація на "Азовсталі", – Арестович: дивіться відео