Є кілька сигналів, що Путін мертвий: коли востаннє могли бачити справжнього диктатора
Після виступів російського диктатора Владіміра Путіна на федеральних зборах 21 лютого та на стадіоні "Лужники" 22 лютого знову заговорили про його двійників. Справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року.
Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, є кілька сигналів, які свідчать про те, що російський диктатор насправді вже мертвий.
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Путіна нема з 2006 року
Попов зазначив, що справжнього Путіна не бачили у публічному просторі з 2006 року. Він пригадав, що у російському просторі саме у цей час помітили, як його дружина Людміла Путіна почала жити окремим від чоловіка життям.
Колись дружина давала інтерв’ю і сказала, що його (Путіна – 24 Канал) нема з 2006 року. Може, помилково, а, може, щось дійсно у неї "вибухнуло". Цього нема на відео. Це було надруковано,
– сказав він.
Психолог додав, що неможливо перевірити, чи це правда. Але така інформація є і вона може бути сигналом для того, щоб припускати смерть справжнього Путіна.
Попов про смерть Путіна: дивіться відео
Є 2 версії походження диктатора
Давно обговорюють інформацію про те, що Путін приховує свій справжній вік, а офіційні дані про диктатора є неправдивими.
Дмитро Попов підкреслив, що існує 2 версії про походження Путіна. За однією з них, диктатор народився у російській глибинці. Його батьками були робітник та домогосподарка.
У 2-й версії мовиться про те, що Путін жив у Грузії з вітчимом та мамою, яка намагалась вижити коштом чоловіка.
"Говорять, що саме там у Путіна зародився цей "залізний характер". Насправді я не бачу навіть у справжнього Путіна залізного характеру. Але є такі міфи", – розповів психолог.
Що відомо про двійників Путіна
- Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів те, що російський диктатор Владімір Путін живий. Глава держави заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити про мирні переговори. Зеленський заявив, що він не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється десь, що це він і є.
- Глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post висловив сумнів у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. Він зазначив, що питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим.
- Терорист Ігор Гіркін пояснив, як відрізнити справжнього бункерного діда від його двійників. Гіркін зауважив, що справжній Путін на Різдво був у кремлівському храмі, а також приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом й дивлячись на своїх посіпак у бінокль. Тим часом "виходять в люди" двійники Путіна. Вони видають нагороди й спілкуються.