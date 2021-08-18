"Справжнє кіно": як Україна провела спецоперацію для евакуації афганської режисерки

18 серпня 2021 , 12:26
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Джерело:

ТСН

На українському літаку з Кабула 16 серпня евакуювали відому афганську режисерку Сахрі Карімі. Дмитро Кулеба розповів, як відбувалося спецоперація.

Режисерка не встигла на літак

Карімі написала в соцмережі допис з проханням про евакуацію. На нього відгукнулась українська сторона, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Однак на український літак режисерка не встигла

Літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена. Їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку в останній момент забрав військовий турецький борт. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно,
– розповів міністр.

Він зазначив, що жінку евакуювали в результаті складної окремої операції. Кулеба також подякував турецьким партнерам за те "що почули нас". 

Що відомо про евакуацію Сахрім Карімі

Зверніть увагу! Наразі евакуюватися з Афганістану хочуть 153 українці. У Кабулі вже перебуває один наш літак, крім того, Міністерство оборони відправило ще один. Наразі чиновники домовляються з талібами про коридор.

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Автор: Софія Мінджоса