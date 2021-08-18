"Справжнє кіно": як Україна провела спецоперацію для евакуації афганської режисерки
Джерело:ТСН
На українському літаку з Кабула 16 серпня евакуювали відому афганську режисерку Сахрі Карімі. Дмитро Кулеба розповів, як відбувалося спецоперація.
Режисерка не встигла на літак
Карімі написала в соцмережі допис з проханням про евакуацію. На нього відгукнулась українська сторона, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Однак на український літак режисерка не встигла
Літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена. Їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку в останній момент забрав військовий турецький борт. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно,
– розповів міністр.
Він зазначив, що жінку евакуювали в результаті складної окремої операції. Кулеба також подякував турецьким партнерам за те "що почули нас".
Що відомо про евакуацію Сахрім Карімі
- У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Наших громадян серед них було 8, бо інші просто не встигли добратися в аеропорт. На вільні місця взяли нідерландців, хорватів, афганців та білорусів.
- Вибратися з Кабулу Україна та Туреччина допомогли Сахрім Карімі. Після того режисерка зустрілася з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
- У соціальних мережах Карімі подякував ОПУ та МЗС за евакуацію.
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