Сприяло Росії: у Києві заарештували активи ще одного білоруського підприємства

В Україні розслідують діяльність ще одного білоруського підприємства. Активи цієї компанії вже арештували.

Про арешт корпоративних прав підприємства-резидента Білорусі клопотали працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва.

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Арешт наклали на статутний капітал у розмірі майже 1 мільярд гривень та нерухоме і рухоме майно сумою в 3 мільярди гривень. Наразі правоохоронці працюють над тим, що передати це майна в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Що відомо про це підприємство

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання унітарного підприємства "Бєлоруснафта",

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Діяльність компанії розслідують за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та зловживання повноваженнями юридичною особою.

Тобто це підприємство могло допомагати Росії у повномасштабній війні проти України.

Напередодні арештували активи іншої білоруської компанії

15 червня стало відомо, що АРМА передали активи білоруської нафтової компанії на 20 мільйонів гривень. Слідство встановили, що у Києві та на території інших регіонів веде діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та виробниче об'єднання "Бєлоруснафта". Ця компанія допомагала Росії у підготовці війни проти України, тому тепер залишилася без грошей.

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Останні новини з Білорусі

Останнім часом білоруська армія сильно активізувалася. Спостерігачі помітили, що зараз білоруські війська проводять значно більше тренувань. Уже тричі відбувалася перевірка сил реагування та транспортування білоруських підрозділів у прикордонні райони.

Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі просто привертає увагу Збройних Сил України, адже у нього недостатньо сил для нападу на нашу державу. Все, що може Білорусь, – дозволяти росіянам обстрілювати зі своєї території ракетами українські міста.

Крім того, в Білорусі досі залишаються майже 700 російських військових. Однак з кожним днем ця кількість зменшується.

11 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь тримає біля нашого кордону до 7 батальйонів. Вони посилюють ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях.

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