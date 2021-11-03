Сприймали як найбільш загадкове, – Фесенко про звільнення Любченка

Верховна Рада відправила у відставку низку міністрів. Серед них опинився і віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Однак розмов про відставку Любченка не було. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко.

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"Кілька днів тому, коли почали з'являтися чутки й глухі натяки, що можлива відставка Любченка, то це сприймали як найбільш загадкове. Було зрозуміло, чому йде Андрій Таран. Пів року це обговорювали. Все було зрозуміло й з Абрамовським. По інших замінах теж", – сказав Фесенко.

А тут тільки пів року тому призначили й ніби ранувато звільняти. Однак були цитати Давида Арахамії, що є якісь підозри у махінаціях, але сьогодні це матеріалізувалося,

– додав політолог.

Олексій Любченко: що відомо про відставку та обшуки