Спроба пригнати літак Росії і обстріл летовища: суд взяв під варту ексрозвідника Червінського

Романа Червінського 25 травня взяли під варту. Колишнього розвідника підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Червінського судять у справі про спробу викрадення російського літака. Тоді намагалися завербувати пілота країни-терористки. План не погодили ні в СБУ, ні у ГУР. Як результат спроби – окупанти дізналися, де перебувають українські літаки й вдарили по аеродрому "Канатове".

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Рішення про взяття Червінського під варту оголосила суддя Олена Чайка. Колишній розвідник перебуватиме під вартою 2 місяці. Альтернативи у вигляді застави – немає.

Деталі від СБУ

Василь Малюк – голова СБУ – раніше зауважив, що Червінський є головним фігурантом справи. Водночас тоді він переховувався від слідства.

Людина, яка раніше дуже любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутня за місцем проживання,

– наголошував глава СБУ.

Внаслідок удару по Канатовому загинув командир військової частини. Окрім того, 17 захисників отримали поранення. Тоді росіяни атакували аеродром 9 ракетами.