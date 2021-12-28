Спроба тиску, – політолог про заяви Жиріновського та Кадирова про Україну

28 грудня 2021 , 15:01
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Джерело:

24 канал

Кремль хоче змусити Захід піти на поступки. Тому для нагнітання ситуації використовує заяви Володимира Жиріновського і Рамзана Кадирова.

Звичайно, Росія користується напругою вздовж українського кордону. Про це повідомив в ефірі 24 каналу політолог, доктор історичних наук Андрій Зубов.

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Зубов: Заяви є марними

За його словами, Кремль хоче змусити Захід виконати "гарантії безпеки", щоб Україну, Грузію й інші держави з колишнього СРСР не приймали в Організацію Північноатлантичного договору.

Я думаю, що це спроба дипломатичного і недипломатичного тиску,
– наголосив Зубов.

Він вважає, що відповідні заяви не можуть вплинути на Захід. Водночас вони збудять частину російської антиукраїнської спільноти. "Але загалом вони є марними", – додав політолог.

Нагадаємо! За даними ЗМІ,  CША та Росія проведуть переговори щодо України 10 січня. Також мовитиметься про контроль над ядерним озброєнням.

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Про які заяви мовиться

  • До російської пропаганди долучився глава Чечні Кадиров. Він заявив, що Україну треба приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.
  • Він також сказав, що сам давно б розв'язав українське "питання", але, мовляв, потрібне відповідне доручення.
  • Скандальний російський політик Жиріновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч.

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Автор: Анастасія Мигидюк