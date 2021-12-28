Спроба тиску, – політолог про заяви Жиріновського та Кадирова про Україну

Кремль хоче змусити Захід піти на поступки. Тому для нагнітання ситуації використовує заяви Володимира Жиріновського і Рамзана Кадирова.

Звичайно, Росія користується напругою вздовж українського кордону. Про це повідомив в ефірі 24 каналу політолог, доктор історичних наук Андрій Зубов.

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Зубов: Заяви є марними

За його словами, Кремль хоче змусити Захід виконати "гарантії безпеки", щоб Україну, Грузію й інші держави з колишнього СРСР не приймали в Організацію Північноатлантичного договору.

Я думаю, що це спроба дипломатичного і недипломатичного тиску,

– наголосив Зубов.

Він вважає, що відповідні заяви не можуть вплинути на Захід. Водночас вони збудять частину російської антиукраїнської спільноти. "Але загалом вони є марними", – додав політолог.

За даними ЗМІ, CША та Росія проведуть переговори щодо України 10 січня. Також мовитиметься про контроль над ядерним озброєнням.

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Про які заяви мовиться

До російської пропаганди долучився глава Чечні Кадиров. Він заявив, що Україну треба приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

Він також сказав, що сам давно б розв'язав українське "питання", але, мовляв, потрібне відповідне доручення.

Скандальний російський політик Жиріновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч.

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