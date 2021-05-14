Правоохоронці почали розслідування звернення Одеситки щодо можливого зґвалтування її 3-річного сина. Підозрюваного сусіда затримали та доставили у відділення. При перевірці сім'я дитини виявилась неблагополучною та з неї забрали 6 дітей.

Це все трапилося 14 травня. Після цього дитину оглянув експерт і не виявив жодних ушкоджень на тілі. Тепер із хлопчиком працюють психологи.

Цей випадок Намагався зґвалтувати 3-річного хлопчика: в Одесі затримали чоловіка – фото

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Мати хлопця повідомила, що її не було вдома, коли сусід зайшов у квартиру. Це трапилося приблизно о 5 годині ранку.

Жінка сказала, що залишила 3-річного на свою неповнолітню доньку, яка спала. Жінка вважає, що сусід здійснив з дитиною "дії сексуального характеру".

Сім'я живе в провулку Вільгельма Габсбурга. Він розташований у Приморському районі Одеси.

Чому справу завели на матір дитини

Правоохоронці після звернення про зґвалтування відвідали родину заявниці.

Вони з'ясували, що жінка та її чоловік ведуть аморальний спосіб життя.

Також виявилося, що їхні шестеро дітей виховуються в жахливих умовах.

Через це служба у справах дітей ухвалила рішення про вилучення їх у батьків.

Наразі поліцейські почали розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Також призначили низку судово-медичних експертиз.

Якщо вину жінки доведуть їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Зверніть увагу! На Дніпропетровщині завершили розслідування сексуального насильства в дитячому будинку. Згодом судитимуть чоловіка, який, ймовірно, ґвалтував і змушував дивитися порнографію 13-річну дівчинку. Зловмисник був засновником цього дитячого будинку сімейного типу.