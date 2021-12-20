Спроби Росії намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними, – Науседа

Росія своїми діями намагається тиснути на Україну та завдати школи її зв'язкам з Євросоюзом та НАТО. Однак дії Москви матимуть серйозні наслідки.

Про це на спільному брифінгу з лідерами України та Польщі заявив президент Литви Ґінатас Науседа. Він запевнив, що Європа відреагує на агресію Росії.

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Науседа назвав неприйнятними дії Росії

За словами литовського лідера, ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення незалежних держав. Однак Росія своїми діями намагається тиснути на Україну. Так вона створює загрозу тісним зв'язкам України з ЄС та НАТО.

У нас дуже чіткий сигнал: наслідки будуть дуже важкими для Росії, і всі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними у 21 столітті в Європі,

– наголосив Науседа.

Він додав, що Європа має дуже поганий досвід і переживає тяжкі наслідки, до яких призвів пакт Молотова – Ріббентропа. Тому, наголосив президент Литви, неможливо, щоб це повторилося у 21 столітті.

Зустріч лідерів країн "Люблінського трикутника" у Карпатах

Президенти України, Польщі та Литви зібралися 20 грудня на саміт у Карпатах. Зустріч відбувалася у державній резиденції "Синьогора", розташованій у Гуті, що на Прикарпатті.

Спершу політики поспілкувалися неформально, а тоді почалися офіційні перемовини.

У результаті Зеленський, Дуда та Науседа підписали важливий документ, який стосується підтримки членства України в ЄС та НАТО. Він не лише фіксує чітку підтримку євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля.

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