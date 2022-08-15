Спроби росії перепідключити ЗАЕС свідчать, що вони не планують її підривати, – політолог

Бойові дії – це не завжди скоординований план, в якому немає місця для помилки. Випадковий вогонь чи влучання снаряду може призвести до неконтрольованих наслідків.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він також зазначив, що попри все, має дуже великі сумніви, що росія наважиться на свідомий підрив ЗАЕС.

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Росія навряд підірве Запорізьку АЕС і вагомим аргументом на користь цієї тези є те, що окупанти намагаються перемкнути ЗАЕС до енергосистеми росії,

– переконаний Андрій Вігірінський.

За словами політолога, саме наслідків підриву усі остерігаються, бо у здоровому глузді ніхто не обстрілюватиме АЕС із метою вибуху.

"Якщо буде такий "план", то про це знатиме увесь світ і навіть "союзники" росії навряд будуть задоволеними. Ті ж китайці, можуть сказати росії, що це вже занадто і абсолютно не ті методи ведення війни", – пояснює аналітик.

За словами Вігірінського, Китай публічно не втручатиметься у війну росії проти України, або у те, щоб переконати росію відступити із ЗАЕС, він закликає до перемовин, але коло питань ширше за проблему довкола Запорізької АЕС.

"Також варто зазначити, що Китай схиляє до перемовин росію на США, тобто не мовиться про апеляцію Китаю до української влади", – додає політолог.

Останні події довкола Запорізької АЕС

14 серпня окупанти знову обстріляли ЗАЕС. На жаль, загинув один з працівників електростанції.

російські військові до смерті забили аквалангіста на ЗАЕС. Він відмовився "шукати зброю", яка їм ввижалась.

Євросоюз закликав росію повернути контроль над ЗАЕС Україні. Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, російські війська мають залишити об'єкт.

Детальніше про ймовірність підриву Зпорізької АЕС: дивіться відео