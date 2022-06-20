Спроба російських загарбників утворити нову квазіреспубліку провалюється. Вони не можуть подолати спротив наших героїчних українців.

Російські окупанти сподівалися "приєднати" до себе окуповані території України. Їхні плани ламають як ЗСУ, так і героїчне місцеве населення.

Читайте до теми Окупанти, погрожуючи автоматами, вкрали у Херсоні списки виборців

Мирні українці завадили ворогу втілити його задум

Як повідомили наші розвідники, шалений спротив українців на тимчасово окупованих територіях дав свої плоди. Росіяни хотіли швидко "приєднати" ці землі до Росії, але їх задум провалився. Вони сподівалися на "добровільний" сценарій, але в них нічого не вийшло.

Тепер план російських окупантів полягає у тому, щоб поволі змінювати "військову адміністрацію" на так звану "цивільну". Втім, швидко імітувати налагодження мирного життя в росіян не вийде, адже спротив населення та партизанський рух продовжуються. Дедлайн перенесли на осінь, яка дата точна – наразі не знають самі окупанти.

Оскільки більшість вчителів та викладачів або покинули Херсон, або навідріз відмовилися співпрацювати з росіянами, ворог хоче понавозити вчителів та викладачів з території анексованого Криму, і за їх допомогою імітувати "запуск навчального процесу".

У бажанні втілити свій план якомога швидше окупанти збільшують тиск на мирних українців, але цим лише збільшують масштаби спротиву.

Війна Росії проти України: останні події

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголосили про підозру у державній зраді. Він закликав визнати межі квазіреспублік на Донбасі.

Туреччина запропонувала вивозити зерно з України через свою територію. Турки обіцяють надати для охорони зерна військовий конвой.

Росіяни мають великі втрати у війні проти України, але не мають чим їх поповнити. Провести повномасштабну мобілізацію вони не можуть – проти цього виступає 80% населення, та й такий крок зробить очевидним той факт, що втрати Росії просто шалені, а Кремль хотів би уникнути цього сценарію. Саме тому окупанти вимушені проводити приховану мобілізацію, результати якої для них не надто втішні.

Дивіться також – ЗСУ захопили у полон найманця-вагнерівця: відео