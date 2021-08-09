У США лісова пожежа знищила ціле місто: 4 людини зникли безвісти – моторошні фото
Джерело:пресслужба шерифа округу Плумас
У Сполучених Штатах лісова пожежа зруйнувала місто Грінвіл. Внаслідок катастрофи 4 людини зникли безвісти.
Стихійне лихо "Діксі" вирує у штаті Каліфорнія. Влада округу Плумас повідомила про пошукову операцію чотирьох жителів міста Грінвіл, яке вщент знищило стихійне лихо.
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Через "Діксі" 4 людини зникли безвісти
Пожежа у Каліфорнії спалахнула ще 14 липня. Станом на 7 серпня 2021 року полум'я поширилось на майже 1,5 квадратних кілометрів. Тоді масштаб пожежі оцінили як третій за величиною в історії Каліфорнії.
Владі довелось евакуйовувати людей на південь, до Квінсі. Вогонь знищив церкву, АЗС, музей, готель, бар та житлові будинки. До тла вигорів центр міста.
Згідно з інформацією пресслужби місцевої поліції, до пошукових робіт залучили громадськість та ЗМІ. Всі 4 зниклі особи походять з зруйнованого міста Грінвіл.Зверніть увагу! Причини виникнення пожежі розслідують відповідні органи. Є припущення, що займання могли спричинити іскри, які виникли, коли дерево впало на лінії електропередач.
У США місто Грінвіл згоріло до тла / Фото AP, AFP
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