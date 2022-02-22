США анонсували нові санкції проти Росії за цинічне рішення визнати бойовиків

В адміністрації Джо Байдена заявили, що мають намір оголосити про нові санкції проти Росії. Причому зроблять це вже у вівторок, 22 лютого.

Зміст заяви та санкцій буде скоординованим зі союзниками та партнерами. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на Білий дім..

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За визнання бойовиків: США та союзники готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки мають намір вже 22 лютого оголосити про нові санкції проти Росії – у відповідь на визнання Кремлем "незалежності" псевдореспублік на окупованому українському Донбасі.

Вашингтон також координує свою очікувану заяву зі союзниками та партнерами.

А проте наразі про зміст її та можливих санкцій інформації не надходило.

Що у Росії думають про те, які саме отримають санкції

Як написали в РБК, на думку російських фахівців, США застосують помірний пакет санкцій.

Там можуть бути певні обмеження проти кількох банків, додаткові обмеження на експорт технологічних продуктів, секторальні санкції у сфері металургії та енергетики.

Можуть бути заходи й проти окремих політиків та посадових осіб, а також – обмеження щодо обслуговування державного боргу.

США вже запровадили деякі санкції після рішення Росії про визнання псевдореспублік. Зокрема – про заборону інвестицій та торгівлі з бойовиками з Донбасу.

Ще кілька наріжних заяв щодо антиросійських санкцій:

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