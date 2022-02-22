США анонсували нові санкції проти Росії за цинічне рішення визнати бойовиків
22 лютого 2022 , 06:53Читать новость на русском
Джерело:Reuters
В адміністрації Джо Байдена заявили, що мають намір оголосити про нові санкції проти Росії. Причому зроблять це вже у вівторок, 22 лютого.
Зміст заяви та санкцій буде скоординованим зі союзниками та партнерами. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на Білий дім..
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За визнання бойовиків: США та союзники готують нові санкції проти Росії
Сполучені Штати Америки мають намір вже 22 лютого оголосити про нові санкції проти Росії – у відповідь на визнання Кремлем "незалежності" псевдореспублік на окупованому українському Донбасі.
- Вашингтон також координує свою очікувану заяву зі союзниками та партнерами.
- А проте наразі про зміст її та можливих санкцій інформації не надходило.
Що у Росії думають про те, які саме отримають санкції
Як написали в РБК, на думку російських фахівців, США застосують помірний пакет санкцій.
- Там можуть бути певні обмеження проти кількох банків, додаткові обмеження на експорт технологічних продуктів, секторальні санкції у сфері металургії та енергетики.
- Можуть бути заходи й проти окремих політиків та посадових осіб, а також – обмеження щодо обслуговування державного боргу.
Ще кілька наріжних заяв щодо антиросійських санкцій:
- Глава МЗС Кулеба заявив, що "світові столиці не сплять, а узгоджують санкції проти Росії".
- Японія планує обмежити експорт високих технологій до Росії.
- А Канада засудила укази Путіна про відправку військ до України та теж пообіцяла санкції.
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