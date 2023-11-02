Ракети та боєприпаси для боротьби з дронами: у США анонсували допомогу Україні на 425 мільйонів
Джерело:Reuters
У США анонсували потужний пакет допомоги для України. Цього разу мовиться про 425 мільйонів доларів.
Оголосити про новий пакет допомоги мають вже у п'ятницю, 3 листопада. Зокрема, туди увійдуть ракети для протидії безпілотників та боєприпаси. Про це повідомили 2 американських чиновники.
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Водночас пакет, вочевидь, не включатиме додаткові ракети ATACMS. Інших деталей наразі не розкривають.
Раніше США надали потужну допомогу Україні
США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Раніше стало відомо, що США виділили Україні пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів.
Туди увійшли:
- Боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- активні бронеплити для танків Абрамс та інше.
Окрім того, журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що Україна може отримати ракети дальністю 300 кілометрів вже у січні 2024 року.