Ракети та боєприпаси для боротьби з дронами: у США анонсували допомогу Україні на 425 мільйонів

2 листопада 2023, 21:59
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Джерело:

Reuters

У США анонсували потужний пакет допомоги для України. Цього разу мовиться про 425 мільйонів доларів.

Оголосити про новий пакет допомоги мають вже у п'ятницю, 3 листопада. Зокрема, туди увійдуть ракети для протидії безпілотників та боєприпаси. Про це повідомили 2 американських чиновники.

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Водночас пакет, вочевидь, не включатиме додаткові ракети ATACMS. Інших деталей наразі не розкривають. 

Раніше США надали потужну допомогу Україні

США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Раніше стало відомо, що США виділили Україні пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів.

Туди увійшли:

  • Боєприпаси для систем ППО NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Окрім того, журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що Україна може отримати ракети дальністю 300 кілометрів вже у січні 2024 року. 

Автор: Мар'яна Бекало