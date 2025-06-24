"Трамп ухвалив доленосне рішення": у Кремлі паніка через атаку США по Ірану

США завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Росія не задоволена такими діями, проте не робить ніяких кроків для підтримки союзника.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що у Кремлі нервують, адже бачать, що Сполучені Штати Америки публічно вступили у війну на боці Ізраїлю. У США також вважають, що іранську владу треба поміняти, а це, однозначно, не на користь Росії.

До теми Перемога Трампа чи хитра маніпуляція Ізраїлю: як удари США по Ірану відкрили Скриньку Пандори

Що показала атака США на Іран

На думку Тараса Загороднього, удар США по ядерних об'єктах Ірану показав, що засоби протиповітряної оборони, які іранцям надавали партнери, зокрема Росія чи Китай, зовсім безсилі під час протидії спланованій операції із застосуванням новітніх видів озброєння.

Кремль через це, ймовірно, дуже нервує і гучно засуджує атаку США по Ірану, адже, як і американці, Європа також має певні види сучасної зброї.

Росіяни розуміють, що Дональд Трамп ухвалив для себе доленосне рішення, що він готовий вступити у війну. Це означає, що далі можуть бути великі неприємності для Північної Кореї та росіян,

– припустив політтехнолог.

Цікаво, 23 червня 2025 року Іран завдав ударів по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі та по об'єкту в Іраку, що підтверджують джерела Sky News. Мовиться про одну з ключових баз США в регіоні. Катар заявив, що жертв немає, а ракети були перехоплені силами ППО, тоді як Дональд Трамп відстежував ситуацію разом із командою в Ситуаційній кімнаті.

Варто зауважити, що Росія наразі підтримує Іран лише на дипломатичному рівні, однак Тегеран розраховує на активнішу допомогу. Про це йдеться у звіті ISW, де зазначається, що Іран незадоволений підтримкою з боку Кремля й очікує від Володимира Путіна конкретних дій у протистоянні з Ізраїлем і США.