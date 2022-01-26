США бачать всі ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

Вашингтон бачить ознаки того, що Москва застосує силу проти України до середини лютого. Водночас США заявили, що Захід готовий реагувати на різні сценарії.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Вона наголосила, що дії Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну неможна залишити без покарання.

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Шерман підкреслила, що напад Росії на Україну зруйнує всі принципи міжнародної безпеки.

Це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки,

– сказала заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що багато країн світу вже висловили підтримку Україні не лише словами, але й конкретними діями.

Росія може напасти у лютому

Венді Шерман зазначила, що наразі невідомо, чи ухвалив Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну.

Але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, зараз або в середині лютого,

– зауважила Шерман.

Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на прийняття ним рішень.

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"Я не знаю, що в голові президента Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить", – підсумувала заступниця держсекретаря США.

Водночас Шерман заявила, що Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО.

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