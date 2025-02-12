Прапор західного світу впав: Україна має його підняти

США йдуть зі сцени – в широкому сенсі слова. Знищення USAID означає, що на звільнений простір по всьому світу заходять Китай та Росія. Це вже відбувається, свідчать дані Politico щодо азійського регіону. Команда Трампа – Маска свідомо пішла на цей крок, розуміючи наслідки.

У США починається шоу

Але справа навіть не в USAID. Змінюється роль США. Про це заявив Петро Шуклінов, інформує 24 Канал.

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Тепер Америка більше не хоче впливати на світ та інші країни, не бачить необхідності поширювати демократію та боротись за вплив з іншими країнами. Наприклад, в Європі. Трампу це просто не цікаво. Тепер Європа сама – і це треба усвідомити. Європа має стати сильною та суб'єктною.

Скорочення спецслужб США, скорочення зовнішнього впливу США, закриття державних медіа США, скорочення організацій, які працювали "на землі" в різних країнах. В США фактично запущений процес самознищення під приводом "боротьби з лівими поглядами". Знищується те, що будувалось десятками років.

І все це напередодні прогнозів, що ми заходимо в Третю світову. Фактично вона вже триває. І далі у війну вступить Китай – жодних сумнівів. Цього року чи за рік – два – три.

Тим часом США заходять в дуже дороге шоу. Людям пропонують розслабитись, готуватись до найкращого та святкувати повернення Великої Америки.

Нумо економити й не робити монети номіналом в 1 цент! Але доведеться робити більше 5-центових, а це ще дорожче.

Введімо мита проти різних країн! Але ці мита б'ють, в першу чергу, по США.

Нумо вимагати в України ресурси! Але ці віртуальні ресурси неможливо видобувати без безпеки.

Ми за свободу слова! Але виженімо Associated Press з Білого дому.

Ми за демократію та законність! Але скасовуємо покарання за хабарі за кордоном.

Нумо позбавлятись незаконних мігрантів, застосувавши армію! Але за Джо Байдена їх виганяли в більшій кількості.

Приєднаймо Канаду! Приєднаймо Гренландію! Нумо перейменовувати Мексиканську затоку!

Це. Просто. Шоу. Дуже дороге. З великим і важкими наслідками. Але це те, що Трамп вміє найкраще, – робити шоу. Він давно зрозумів, що він не бізнесмен. Людина завалила родинний бізнес. Але він дуже успішний шоумен. Тому просто робить з поразок перемоги – яскраво, пафосно. Щоб американцям без освіти сподобалось.

Європа має згадати, на що справді здатна

Сходження США зі світової арени матиме жахливі наслідки по всьому світу. Тиранії збільшуватимуть вплив. Злочини проти простих людей поширюватимуться. Страждатимуть жінки, діти, всі, кого нікому захистити. Корупція повернеться туди, де через сильний тиск громадських організацій колись вдавалося її побороти. Темрява насувається на всіх нас.

Ми заходимо в цей новий світ прямо зараз. Усе зло, яке тільки є на планеті, прямо зараз підіймається над розвалинами американського впливу. Це зло хоче вбити та поневолити все вільне, що є в цьому світі. Це зло хоче зробити кожного з нас рабом своїх жахливих ідей.

Це може звучати пафосно. Та ми всі знаємо, що так воно і є. Це правда. Вбити чи поневолити – це весь сценарій, який існує для демократій та вільнолюбних суспільств. Тиранії знищують власних людей, не рахуючись з кількістю вбитих. Що вони, по-вашому, готують для нас?

Прапор Західного світу лежить на землі. Підняти його має найвільніша нація Європи. Народ, який сотні років бореться за демократію та свободу. Люди, які віддають за свободу життя. Які втрачали. Багато і досі. Нація, яка проливає кров за свободу.

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Ми до цього готові. З одного боку, ми вже маємо відмобілізоване суспільство, адаптовану до кризи економіку, сильну армію та достатньо міцне громадянське суспільство.

З другого – Україна та вся Європа отримали шок, який має нас примусити діяти. Шанс взяти лідерство та стати новим місцем сили для демократії та свободи. Відновити Київ як центр Західного світу.

Хай Америка занепадає. Ми нічого не вдіємо і врятувати наших друзів за океаном не можемо. Та ми Європа – найсильніший, найбагатший континент планети. Саме ми маємо підняти прапор, який відкинули наші партнери. За пару років вони повернуться. Але зараз – є тільки Європа.

Я знаю, що це складно. Адже ми маємо підняти голову вище. Ми маємо подивитись за обрій. Ми маємо піднятись над своїми слабкими сторонами та усвідомити історичний шанс. Ми не маленькі. Ми не слабкі. Ми не знедолені. Ми будували великі держави задовго до заснування США. Ми створювали найпотужніші союзи. Ми заснували не одну імперію.

Треба підняти прапор. Треба вміти поводитись зі зброєю. Треба розбудовувати сильний бізнес. Треба піклуватись про демократію та свободу. Треба допомагати тим, хто слабший.

Треба поширювати наш вплив та наше слово. Західний світ буде стояти до тих пір, доки останній з нас тримає зброю. Захід – це ми. Це Київ. Це Україна. Це кожен, хто не збирається складати зброю і віддавати свій дім кінченим покидькам.

Не занепадайте духом. Готуйтесь, розбудовуйтесь, вривайтесь. Ми – разом. Нас – мільйони. Ми – Західний світ. І ми маємо за нього боротись.