Треба діяти, – громадський діяч спрогнозував масові протести в США проти Трампа

У США ймовірно відбудеться хвиля масових протестів, що охоплять всю країну. Демонстрації будуть мирними, але рішучими – адже люди більше не готові мовчки спостерігати за тим, що відбувається в країні.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він додав, що протести в США швидко переростають у демонстрації різних груп, які страждають через ситуацію в країні. До протестів можуть долучитися ветерани, пенсіонери, жінки, представники ЛГБТ – багато людей, які поступово об'єднуються. Саме тому кажуть, що протестний рух набирає обертів.

Дивіться також У контактах США та Росії можлива пауза: Україні це на руку

"Завдяки Трампу він поширюватиметься ще швидше, бо ніхто так не збурює людей проти себе, як він. Протести охоплять всю країну, вони відбуватимуться і в нашому маленькому місті у Вісконсині. Тут ніхто не планує, що всі сядуть в автобус і поїдуть до Вашингтона. Ні. Ми протестуємо там, де живемо, бо бачимо, що події впливають на всю країну", – сказав Юрій Рашкін.

Американці не мають наміру чекати 4 роки

Він пояснив, що людям потрібно діяти вже зараз, висловлювати свою позицію та показувати, що політика президента є хибною. Потрібно виступати не лише за себе, а й за інших.

Дехто виїде, дехто перечекає. Але під час сталінських чисток у Радянському Союзі ті, хто не підкорявся більшості, часто ставали жертвами – їх "відсікали", і вони не виживали. В Америці ж такі люди збереглися. Тепер ми побачимо, наскільки вони здатні відстояти свої права перед варварською загрозою,

– сказав Рашкін.

Він додав, що протестувальники не збираються залишати країну чи чекати ще чотири роки. Протести будуть масштабними, але їхні учасники прагнуть, щоб вони залишалися мирними. Американці очікують на реакцію Дональда Трампа.