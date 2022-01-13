США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія розміщуватиме свої сили у Латинській Америці

У випадку розміщення російського озброєння у Венесуелі та на Кубі, деякі союзники НАТО будуть стурбовані таким розвитком подій. Зокрема мовиться про розміщення ракет Кремля.

Відповідну заяву зробив на пресконференції голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер. Це трапилось у відповідь на попередні заяви Кремля щодо ймовірного розміщення ракет.

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У НАТО заявили, що були б стурбовані розміщенням російських ракет

Це не території НАТО, якщо ми говоримо про Венесуелу та Кубу, та я думаю, що є держави, союзники, які були б стурбовані таким розвитком подій,

– заявив Бауер.

Заступник Державного секретаря США Джон Салліван заявив, що Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія рухатиметься у напрямку розміщення сил у Латинській Америці.

До речі, відповідну заяву про ймовірне розміщення ракет Росії у Венесуелі та на Кубі зробив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Ракети можуть розмістити у випадку провалу переговорів по "гарантіях безпеки".

Сергій Рядков традиційно заявив про "провакації" у сторону Росії. За словами дипломата, якщо нібито на Москву чинитимуть тиск, вона "буде змушена" розмістити військову інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.

Коротко про перемовини з Кремлем

Восени 2021 року Росія розмістила війська навколо кордонів України. У грудні Кремль опублікував документ із "гарантіями безпеки", у яких вимагав від Заходу не розширення НАТО і заборону Україні стати її членом Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що вирішувати питання вступу до НАТО вирішуватиме кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу.

10 січня США та Росія провели переговори. Згодом 12 січня – пройшли перемовини між НАТО та Росією, 13 січня – з ОБСЄ.

Окрім того, глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України. Мовиться про ситуацію на тлі нарощування Росією військ поблизу кордонів.

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