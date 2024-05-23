США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів, – AP

Сполучені Штати вже незабаром можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу на 275 мільйонів доларів.

Так, про виділення додаткової допомоги можуть оголосити вже в п'ятницю, 24 травня. Про це повідомило агентство з посиланням на двох посадовців.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

За словами співрозмовників видання, цей пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів.

Очікується, що США оголосять про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів у п'ятницю, оскільки Київ намагається стримати наступ російських військ у Харківській області,

– зазначило агентство з посиланням на двох американських чиновників.

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