США допоможуть Україні створити сили для стримування Росії найближчими роками, – Остін

Очільник Пентагону після зустрічі із Володимиром Зеленським зробив заяву. Він сказав, що США готові допомагати Україні у боротьбі за свободу.

США допоможуть Україні сформувати сили, які зможуть стримувати Росію протягом найближчих років.

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Розширити бойові успіхи України

Остін сказав, що вони разом із союзниками мають наміри допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи. За його словами, США сповнені рішучості допомогти нашій державі в боротьбі за захист своєї території і громадян.

Він відзначив, що ми живемо в час протиріч.

Ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян,

– заявив глава Пентагону.

Він також заявив, що США мають намір утримати Росію від подальшої агресії. Зокрема, проти країн НАТО і показати всьому світу, що США продовжать стояти на захисті свободи.

Зеленський зустрівся із посадовцями США