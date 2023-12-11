США допоможуть Україні створити сили для стримування Росії найближчими роками, – Остін
Джерело:Пресслужба Пентагона
Очільник Пентагону після зустрічі із Володимиром Зеленським зробив заяву. Він сказав, що США готові допомагати Україні у боротьбі за свободу.
США допоможуть Україні сформувати сили, які зможуть стримувати Росію протягом найближчих років.
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Розширити бойові успіхи України
Остін сказав, що вони разом із союзниками мають наміри допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи. За його словами, США сповнені рішучості допомогти нашій державі в боротьбі за захист своєї території і громадян.
Він відзначив, що ми живемо в час протиріч.
Ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян,
– заявив глава Пентагону.
Він також заявив, що США мають намір утримати Росію від подальшої агресії. Зокрема, проти країн НАТО і показати всьому світу, що США продовжать стояти на захисті свободи.
Зеленський зустрівся із посадовцями США
- Зеленський 11 грудня прибув до США. У перші години свого візиту український лідер провів зустрічі із Ллойдом Остіном та генералом Чарльзом Брауном.
- Він розповів, що під час зустрічі обговорювали виклики для глобальної безпеки. Також мовилось про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
- Напередодні зустрічей у США Зеленський заявив, що переконаний, що українцям вдасться побороти паузу у допомозі США. Глава держави додав, що ця битва ще не програна.