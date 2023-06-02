США допоможуть Україні створити "армію майбутнього": Блінкен розповів, який вона матиме вигляд

Штати будуть і надалі надавати допомогу Україні, аби перемогти російське зло. Ба більше, країна допоможе Україні побудувати "армію майбутнього".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Фінляндії. Говорячи про "армію майбутнього", Блінкен мав на увазі, зокрема, військово-повітряні сили України, пише 24 Канал.

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Як США зміцнюватимуть українську армію

Блінкен наголосив, що передумовою до переговорів Києва та Кремля є сильна Україна, яка здатна стримувати та захищати себе від будь-якої агресії. Крім того, він зазначив, що інвестиції в міць України не шкодять дипломатії, а навпаки – прокладають до неї шлях.

Це передбачає сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки,

– сказав посадовець.

Ба більше, він наголосив, що повномасштабна війна, яку Росія розгорнула в Україні, – це приклад провалу. Про це, зокрема, свідчить становище країни-агресорки. Зараз окупанти набагато гірше озброєні і навчені, ніж до 24 лютого 2022 року.

Блінкен відзначив, що російський диктатор Владімір Путін показав слабкість в усіх своїх планах.

"Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі й завдання президента Путіна, немає жодних сумнівів: Росія сьогодні у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Там, де Путін прагнув проєктувати силу, він показав слабкість. Там, де він планував розділити, він об'єднав", – підкреслив Блінкен.

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