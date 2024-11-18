США дозволили Україні бити по Росії їхньою зброєю близько трьох днів тому, – Axios

Про рішення чинного президента США Джо Байдена стосовно дозволу Києву використовувати американську зброю для далекобійних ударів на території Росії Україні стало відомо ще три дні тому.

Так, тоді США поінформували Київ щодо намірів американського лідера. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело, передає 24 Канал.

Дивіться також Генерал армії сказав, що може бути під прицілом ракет ATACMS у Росії

У Києві знали про рішення Байдена