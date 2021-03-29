У США думають, що "Північний потік-2" не розсварить членів НАТО

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, члени Північноатлантичного Альянсу не розсваряться через "Північний потік-2". Хоча чиновник визнав, що розбіжності між ними є.
Джерело:CNN
Так, Блінкен назвав російський газопровід джерелом розбіжностей. Однак, за його словами, у всіх інших областях члени НАТО тісно співпрацюють.
До теми США посилять санкції і вже повідомили про це Німеччину, – Блінкен про "Північний потік-2"
Що каже Блінкен про Росію
Держсекретар наголосив, що агресивна поведінка Росії є основним предметом стурбованості як США, так і всіх союзників в НАТО.
Тому він зауважив, що адміністрація Штатів зробить необхідні дії вчасно. Проте політик не уточнив, що саме мав на увазі.
США посилять санкції проти "Північного потоку-2"
Перед тим Блінкен анонсував посилення санкцій США проти проєкту. Чиновник зазначив, що про це вже повідомили Німеччину. Ба більше, держсекретар назвав будівництво газопроводу поганою ідеєю.
"Північний потік-2": що треба знати
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування газу до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США наклали санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу. Тоді будівництво зупинили.
- Однак у 2020 році його відновили. Росія навіть сподівається добудувати "Північний потік-2" до вересня 2021 року.
- У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.