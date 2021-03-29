У США думають, що "Північний потік-2" не розсварить членів НАТО

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, члени Північноатлантичного Альянсу не розсваряться через "Північний потік-2". Хоча чиновник визнав, що розбіжності між ними є.

Так, Блінкен назвав російський газопровід джерелом розбіжностей. Однак, за його словами, у всіх інших областях члени НАТО тісно співпрацюють.

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Що каже Блінкен про Росію

Держсекретар наголосив, що агресивна поведінка Росії є основним предметом стурбованості як США, так і всіх союзників в НАТО.

Тому він зауважив, що адміністрація Штатів зробить необхідні дії вчасно. Проте політик не уточнив, що саме мав на увазі.

США посилять санкції проти "Північного потоку-2"

Перед тим Блінкен анонсував посилення санкцій США проти проєкту. Чиновник зазначив, що про це вже повідомили Німеччину. Ба більше, держсекретар назвав будівництво газопроводу поганою ідеєю.

"Північний потік-2": що треба знати