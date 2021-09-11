США готові брати участь у нормандському форматі й не тільки, – Нуланд

Зі Сполучених Штатів Америки на рівні Державного департаменту 10 вересня пролунали заяви про те, що Білий дім готовий долучитися до переговорів Києва і Москви. Утім, звісно, є й умови.

Щодо цього висловилася заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на полях форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Захід відбувається 9 – 11 вересня у Києві.

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Представниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд у Києві під час YES відповіла на запитання, яке стосувалося глибшого залучення Білого дому до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нуланд запитали, що, на її думку, можуть зробити США, аби переконати Росію зрушити процес з місця.

І та відповіла, що Білий дім готовий брати участь у переговорах у нормандському форматі.

Або надавати паралельну підтримку переговорному процесу, якщо участь США буде корисною.

Щодо цього Нуланд нагадала, що ще за президентства Обами брала участь у паралельному до "нормандських переговорів" процесі, щоб "усунути прогалини та внести свою частку творчого підходу".

На жаль, відтоді й донині "не схоже, аби усі ті зусилля сильно зрушилися".

Я думаю, що ми сказали Україні, Росії та європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином, чи в рамках нормандського формату, чи знову застосувати паралельну підтримку,

– запевнила Нуланд.

Одначе й наголосила: "Це за потреби і якщо сторони бачитимуть спосіб, завдяки якому ми будемо корисними".

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