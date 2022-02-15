США готові до всього, що б не сталося, – Байден про загрози для України

Джо Байден наголосив, що США готові до будь-якого розвитку подій у контексті російської агресії. Американський президент підкреслив, що поки існує дипломатичний шлях, силу не застосовуватимуть.

Про це Джо Байден сказав під час свого звернення щодо ситуації навколо України, передає 24 канал.

Важливо Байден виступає з терміновим зверненням щодо України: онлайн-трансляція

Очільник Білого дому зауважив, що США продовжуватимуть консультації щодо деескалації з партнерами.

І поки є надія на дипломатичне вирішення і не буде використовуватися зброя, ми займатимемося саме цим (дипломатією – 24 канал),

– підкреслив Байден.

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