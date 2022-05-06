США готують дзвінок лідерів країн G7 щодо агресії Кремля та підтримки України

6 травня 2022 , 05:05
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Джерело:

Білий дім

Сполучені Штати Америки готують дзвінок лідерів країн Великої сімки. Розмова стосуватиметься агресії Росії та підтримки України.

Відповідну інформацію на брифінгу 5 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона запевнила, що США працює над остаточними домовленостями щодо розмови. 

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США готують дзвінок G7 

Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями,
– пояснила речниця Білого дому. 

Вона також відзначила, що зусилля і увага США спрямовані, щоб:

  • продовжувати підтримувати єдність;
  • посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

Також Джен Псакі відповіла на питання про 9 травня, адже у цей день Білий дім обіцяв висловити свою підтримку Україні та Європі. Речниця пояснила, що на питання, чи будуть якісь спільні заходи відповість ближче до тієї дати.

Зверніть увагу! G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, який заснували у 1975 році. У Велику сімку входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Канада.

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Автор: Діана Квасневська