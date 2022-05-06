США готують дзвінок лідерів країн G7 щодо агресії Кремля та підтримки України
Джерело:Білий дім
Сполучені Штати Америки готують дзвінок лідерів країн Великої сімки. Розмова стосуватиметься агресії Росії та підтримки України.
Відповідну інформацію на брифінгу 5 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона запевнила, що США працює над остаточними домовленостями щодо розмови.
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США готують дзвінок G7
Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями,
– пояснила речниця Білого дому.
Вона також відзначила, що зусилля і увага США спрямовані, щоб:
- продовжувати підтримувати єдність;
- посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.
Також Джен Псакі відповіла на питання про 9 травня, адже у цей день Білий дім обіцяв висловити свою підтримку Україні та Європі. Речниця пояснила, що на питання, чи будуть якісь спільні заходи відповість ближче до тієї дати.Зверніть увагу! G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, який заснували у 1975 році. У Велику сімку входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Канада.
Останні заяви G7 через війну Росії проти України
- Намагаючись покращити своє становище, Росія захотіла, щоб "недружні" країни платили їй за газ рублями. Проте міністри енергетики країн "Великої сімки" відмовили Москві у такому проханні.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче запросити Індію як гостя на саміт лідерів Великої сімки. Таке рішення політик ухвалив для того, що зміцнити антипутінську коаліцію.
- Наприкінці квітня посли G7 зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою та обговорили ефективність діяльності Бюро у воєнний час.
- Окрім того, на початку квітня держави G7 підтримали виключення Росії з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Тоді члени G7 засудили вбивства мирного населення в Бучі.
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