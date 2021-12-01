США готують новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка
1 грудня 2021 , 21:40Читать новость на русском
Джерело:Державний департамент США
Сполучені Штати готові ввести санкції проти Білорусі. Статися це може "дуже скоро", однак конкретної дати наразі немає.
Як розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен, санкції Штатів будуть узгоджені з Євросоюзом.
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За його словами, санкції проти Білорусі введуть "дуже скоро".
Я думаю, що дуже скоро ви побачите пакет санкцій, який був узгоджений між США і Євросоюзом,
– сказав чиновник.
Причиною для запровадження обмежень проти режиму Лукашенка стала міграційна криза на кордоні з Польщею.
Що відомо про санкції проти Білорусі1 грудня посли Європейського Союзу затвердили черговий, п'ятий пакет санкцій проти Білорусі через міграційну кризу. У список потрапили у28 осіб та організацій, серед них білоруські авіакомпанії, підприємства, прикордонники і судді. Новий санкційний пакет опублікують в офіційному журналі ЄС у четвер, 2 грудня. Цього ж дня санкції набудуть чинності.
Криза на білорусько-польському кордоні
- Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.
- Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.
- Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію поділяє.