Турне Блінкена країнами Сходу: чому американська дипломатія так активізувалась

Напередодні зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна американські посадовці відвідують країни Азії, намагаючись посилити позиції Вашингтону в регіоні. При цьому більшість союзників Сполучених Штатів повністю підтримують Україну.

Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він переконаний у проукраїнськості союзників США в Азії, але наголошує, що чималі ризики для України створює зовнішня політика Китаю.

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8-денне турне Блінкена

Турне Блінкена розпочалось у Тель-Авіві 3 листопада. Потім топдипломат США поїхав до Йорданії та Іраку, після чого побував у Туреччині й нещодавно зустрівся з урядовцями Японії та Південної Кореї. Найближчим часом держсекретар також прибуде до Індії, де матиме розмову з її прем'єром.

Паралельно із цим триває також і турне міністра оборони США Ллойда Остіна, який окрім Індії та Південної Кореї відвідає також Індонезію.

"Америка активізувалася напередодні зустрічі Байдена та Сі. Всі ці візити відбуваються саме для того, щоб посилити стримання Китаю", – пояснив Харитонов.

Як США намагаються протидіяти Китаю Ще за президентства Дональда Трампа протиріччя між Вашингтоном і Пекіном суттєво поглибились. Щоправда, першочергово вони відбувалися у економічній площині, а вже за каденції Байдена це протистояння набуло й політичного забарвлення. Каменем спотикання в Тихоокеанському регіоні є питання Тайваню, який Пекін бажає інтегрувати в свій склад попри незгоду тамтешніх мешканців. Водночас США є гарантами безпеки невизнаної острівної країни, й серед іншого – продають їй зброю. Для того, щоб реакція на вторгнення Пекіну не обмежилась "глибокою стурбованістю", Вашингтон намагається організувати в регіоні неформальний антикитайський альянс, у який окрім Тайваню входять також Південна Корея та Японія. Близька до цієї групи країн також Індія, яка бачить Китай своїм головним суперником у Азії, тоді як Індонезія намагається дотримуватися нейтралітету. Оглядачі припускають, що у випадку інтервенції Пекіну не лише США, але і Японія стануть на захист Тайваню, через що військовий конфлікт може набути надзвичайно великих масштабів.

Чи є на порядку денному питання України

Днями відбулася зустріч міністрів закордонних справ "великої сімки", на якій усі учасники погодились, що війна в Ізраїлі не завадить підтримці України. Володимир Зеленський вже встиг подякувати прем'єр-міністру Японії, яка приймала саміт, за цю позицію. Крім того, за підсумками телефонної розмови сторони погодили, що наступного року в Японії пройде конференція з відбудови України.

Що ж стосується безпосередньо перемовин між США та азійськими країнами, то ніяких подробиць щодо них не повідомлятимуть. Однак, на думку Харитонова, багато що залежатиме від того, наскільки сильно Китай відстоюватиме інтереси Росії на зустрічі в Сполучених Штатах. Це покаже, наскільки рішучим є Пекін щодо своє готовності відкрито кинути виклик Заходу.

Артур Харитонов про останні події в американсько-китайських відносинах: дивіться відео

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: що відомо