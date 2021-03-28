США хочуть будувати відносини з Китаєм з позиції сили, – Блінкен

Читать новость на русском

Ентоні Блінкен розповів, як нова Адміністрація США будуватиме непрості відносини з Китаєм. За словами американського держсекретаря, сторони шукатимуть сфери для співпраці.

Джерело:

CNN

Що заявив Блінкен

Політик наголосив, що відносини між країнами мають суперницький характер. Водночас співпрацю сторони повинні створювати з позиції сили.

Актуально Китай вводить санкції проти чиновників зі США і Канади

За словами Блінкена, США розраховуватимуть на підтримку партнерів і союзників.

Якщо ми будемо виробляти спільний підхід до викликів, які представляє Китай, ми ефективніше будемо з ними справлятися,
– сказав держсекретар.

Політик про спалах коронавірус у Китаї

Блінкен також відреагував на те, що Пекін нібито не розкрив своєчасно дані про коронавірус.

"Нам потрібно, щоб була відповідальність за те, що було в минулому. Однак головна мета повинна бути в тому, щоб була ефективніша система в майбутньому", – підкреслив політик.

Відносини США та Китаю: останні новини

  • Президент США Джо Байден заявив, що готовий до суперництва з Китаєм, але не до конфронтації.
  • Китайського лідера Сі Цзіньпіня демократ назвав "розумним хлопцем".
  • Пекін 27 березня ввів санкції проти американських чиновників. Так китайська влада відреагувала на приєднання США до обмежень Євросоюзу через порушення прав людини у Китаї.