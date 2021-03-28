США хочуть будувати відносини з Китаєм з позиції сили, – Блінкен

Ентоні Блінкен розповів, як нова Адміністрація США будуватиме непрості відносини з Китаєм. За словами американського держсекретаря, сторони шукатимуть сфери для співпраці.

Що заявив Блінкен

Політик наголосив, що відносини між країнами мають суперницький характер. Водночас співпрацю сторони повинні створювати з позиції сили.

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За словами Блінкена, США розраховуватимуть на підтримку партнерів і союзників.

Якщо ми будемо виробляти спільний підхід до викликів, які представляє Китай, ми ефективніше будемо з ними справлятися,

– сказав держсекретар.

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Блінкен також відреагував на те, що Пекін нібито не розкрив своєчасно дані про коронавірус.

"Нам потрібно, щоб була відповідальність за те, що було в минулому. Однак головна мета повинна бути в тому, щоб була ефективніша система в майбутньому", – підкреслив політик.

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