Укр Рус
24 Канал Новини України Це цікаво для Путіна: чим пропозиція Трампа щодо ЗАЕС зацікавила росіян
22 березня, 14:20
2

Це цікаво для Путіна: чим пропозиція Трампа щодо ЗАЕС зацікавила росіян

Наталя Бельзецька
Основні тези
  • Білий дім розглядає можливість взяття під контроль українських АЕС, зокрема Запорізької, яку окуповали росіяни.
  • Політолог Михайло Савва вважає, що пропозиція Трампа може бути вигідною для обох сторін, оскільки Росія уникне санкцій, а Україна частково відновить контроль над ЗАЕС.
  • Запорізька АЕС не може бути частиною "Росатома" через загрозу санкцій, тому потрібен компроміс, в якому пропозиція Трампа може бути виходом.

У Білому домі заявили, що угоду про рідкісноземельні метали можна розглядати разом з енергетикою, тобто ситуацією із Запорізькою атомною станцією. Загалом у США не проти взяти під свій контроль українські АЕС.

Запорізька АЕС не є питанням, яке можна розв'язати виключно у грошовому контексті. Політолог Михайло Савва зауважив 24 Каналу, що воно є політичним і в цьому найбільша проблема.

Читайте також Трамп повторив забаганки Путіна: що президент США запропонував Україні

Чому для Росії та України вигідна пропозиція США

Зараз Запорізьку атомну станцію контролюють російські окупанти. Але вони не можуть офіційно ввести ЗАЕС у систему державної корпорації "Росатом". Це величезна структура, друза за величиною енергетична компанія у світі.

Як тільки Запорізька АЕС стане частиною "Росатома", він потрапить під величезні санкції. Це буде справжня снігова лавина з обмежень. Зрозуміло, що "Росатом" цього не хоче,
– пояснив Михайло Савва.

З огляду на це, Запорізька станція не буде частиною енергетичної системи Росії. Тоді виникає питання, що з нею робити. Тут потрібен компроміс, а ідею Трампа щодо ЗАЕС можна розглядати як певний вихід з ситуації.

Це цікаво для Путіна, бо Росія позбавляється тягаря. Для України це також непогано, бо частково вдасться повернути контроль над Запорізькою АЕС, там з'явиться український персонал,
– підкреслив політолог.

До того ж енергію постачатимуть в українську мережу. У цьому випадку гроші не є першочерговим аргументом, тому це політичне питання. Треба розуміти мислення Трампа, який спершу починає з власної вигоди, а потім осмислює щось і змінює риторику. Його виборці мають схожі позиції.

Нагадаємо, у США заявили, що можуть взяти під контроль українські АЕС. Володимир Зеленський пояснив, що мовилось виключно про відбудову станції після війни та що для цього потрібно.