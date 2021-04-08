США, Канада, Литва, Польща і Британія обговорили російські війська біля України

Багатонаціональний круглий стіл зібрав представників 5 країн 7 квітня. Говорили про Україну, а головно про загрозу для неї з боку Росії.

Участь у заході взяли представники Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Литви й Польщі. Усі вони висловили Україні беззаперечну підтримку.

Думка до теми Росія боїться, що США змусять її піти з України, – Аслунд

5 країн обговорили ситуацію з ескалацією на Донбасі

У пресслужбі Пентагону розповіли деталі круглого столу, який зібрав представників 5 країн 7 квітня. Говорили під час заходу про ескалацію на Донбасі.

США на зустрічі представляла виконувачка обов'язків заступника міністра оборони Аманда Дорі.

А ініціював та провів захід міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Присутніми були й учасники з Литви, Польщі й Канади як країн, які "значно допомагають Україні у сфері безпеки".

Країни-учасниці зустрічі (відбувалася у форматі відеоконференції):

Звинуватили Москву в підриві ситуації на Донбасі.

Згадали про успішну угоду, досягнуту за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року, від якої Росія відійшла.

Домовилися посилено допомагати українським військовим тренуватися.

І підтримувати розбудову потенціалу Збройних сил України.

Також усі країни-учасники підтвердили рішучу підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.

Ескалація на Донбасі і на кордонах України з Росією: дивіться відео

Зверніть увагу Зеленський 8 квітня відвідає Донбас, – ЗМІ