США та Китай у гонитві за цифровими фінансами: хто контролюватиме майбутнє валют

Ще кілька років тому цифрові валюти залишалися здебільшого сферою ентузіастів, фінансових технологій та окремих інвесторів. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася: уряди найбільших економік світу активно залучаються до боротьби за контроль над цифровими активами. США та Китай ведуть нову глобальну гонку за домінування у сфері цифрових фінансів.

Основне питання полягає в тому, хто першим зможе створити ефективну фінансову екосистему, яка не лише відповідатиме викликам часу, але й забезпечить контроль над світовими транзакціями. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Китай зробив ставку на цифровий юань (CBDC), який уже активно тестується у великих містах країни та використовується для міжнародних розрахунків. США, своєю чергою, розглядають інший шлях. Вони роблять акцент на стейблкоінах, які можуть зберегти глобальну домінацію долара у цифрову епоху.

Чому США фокусуються на стейблкоінах

США активно розглядають стейблкоіни як важливий інструмент для зміцнення своїх позицій на світових фінансових ринках і збереження домінування долара в глобальній економіці. Стейблкоіни – це криптовалюти, які прив'язані до фіатних валют, зокрема долара США. Вони не піддаються такій же волатильності, як інші криптовалюти, як-от біткоїн чи ефір, що робить їх привабливими для використання як засобу обміну, збереження вартості та здійснення операцій.

Для США стейблкоіни можуть стати основою для розвитку цифрової валюти в глобальному масштабі, особливо коли мовиться про використання долара. Вони не лише підтримують домінування американської валюти на міжнародній арені, а й дають додаткові можливості для підвищення попиту на казначейські облігації.

Це, своєю чергою, може призвести до зниження довгострокових процентних ставок, що покращить фінансові умови для держави.

Девід Сакс, відомий криптовалютний інвестор, вважає, що стейблкоіни можуть закріпити позиції долара у цифрову епоху. Це не лише дозволить США продовжити домінувати на світових ринках, але й створить додаткову можливість для стимулювання економіки через централізоване управління цими активами.

Китайський цифровий юань: загроза долару чи локальний експеримент?

Китай став однією з перших країн, яка офіційно запустила державну цифрову валюту – цифровий юань (e-CNY). Його основна мета – посилити контроль уряду над фінансовими потоками та зменшити залежність країни від долара в міжнародних розрахунках.

Китай активно просуває e-CNY, інтегруючи його у транзакції між компаніями та міжнародні фінансові угоди. Один із найамбітніших проєктів – використання цифрового юаня у системі міжнародних платежів CIPS, яка може стати альтернативою SWIFT. Це особливо важливо для країн, що прагнуть зменшити залежність від західної фінансової системи, зокрема через санкції.

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Попри активне впровадження e-CNY, аналітики поки що не вбачають у ньому серйозного конкурента долару.

Відсутність довіри до китайської фінансової системи – багато країн побоюються залежності від валюти, контрольованої Пекіном.

Обмежена доступність у світі – цифровий юань використовується переважно у внутрішніх розрахунках і не став основним платіжним інструментом за межами Китаю.

Проблеми з регулюванням – більшість міжнародних компаній працюють у системі, що базується на доларі, і не готові до радикальних змін.

Китай демонструє технологічний прорив, але його фінансова політика все ще викликає сумніви у світових інвесторів.

Нові законопроєкти та ініціативи США: чого очікувати

США поступово формують нову регуляторну базу для цифрових активів, розглядаючи стейблкоіни як головний інструмент контролю над глобальними фінансами. Замість створення власного цифрового долара (CBDC), адміністрація Трампа та Конгрес фокусуються на зміцненні правових основ для існуючих стейблкоінів.

Ключові законодавчі ініціативи:

Законопроєкт Ламміс-Джиллібранда є одним із найобговорюваніших регуляторних документів, який передбачає, що всі стейблкоіни повинні мати 100% резервне забезпечення у доларах США або державних цінних паперах. Financial Stability Act of 2025 – це новий проєкт від адміністрації Трампа, який дозволяє ліцензування емітентів стейблкоінів та вводить обов'язкову ідентифікацію користувачів.

Такі ініціативи приваблюють традиційний фінансовий сектор. Волл-стріт вже активно цікавиться ринком стейблкоінів, а банки можуть почати випуск власних цифрових доларів, що зробить ці активи ще більше поширеними.

Регуляторні зміни можуть зміцнити довіру до стейблкоінів – прозоре законодавство зробить їх безпечнішими для користувачів та інвесторів. Проте це також посилює контроль від держави, адже централізований випуск та жорсткі вимоги до платформ можуть послабити роль незалежних криптоактивів.

Однак США використовують цей підхід для збереження лідерства на фінансовому ринку та конкуренції з цифровими валютами інших країн. Якщо ініціативи будуть реалізовані, стейблкоіни можуть стати повноцінною складовою традиційної економіки та важливим геополітичним інструментом.

Чи витіснять стейблкоіни традиційний долар

Зростаюча роль стейблкоінів у глобальній фінансовій системі ставить важливе питання: чи можуть вони замінити традиційну валюту? Адміністрація Трампа та Федеральна резервна система США бачать у стейблкоінах інструмент для підтримки домінування долара у світі, але одночасно визнають потенційні ризики.

Федеральний резерв неодноразово заявляв, що стейблкоіни можуть допомогти розширити використання долара в міжнародних розрахунках, але за умови жорсткого регулювання.

Головні побоювання:

ризики тіньового фінансування – неконтрольоване використання стейблкоінів може створити загрозу відмиванню грошей;

потенційна нестабільність – у разі фінансових криз необережні емітенти можуть втратити ліквідність, що дестабілізує ринок;

конкуренція з цифровими валютами інших країн – особливо з цифровим юанем Китаю, який активно просувається для міжнародної торгівлі.

Щоб уникнути цих ризиків, США роблять ставку на жорстке регулювання та інтеграцію стейблкоінів у фінансову систему. Це дозволить зберегти статус долара як основної резервної валюти, але також підсилить державний контроль над цифровими фінансами.

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Дехто вважає, що США можуть запустити власну цифрову валюту центрального банку (CBDC) як альтернативу приватним стейблкоінам. Однак Трамп публічно виступив проти CBDC, наголошуючи на ризиках державного спостереження та зменшення приватності транзакцій.

Як наслідок, уряд обирає шлях розвитку стейблкоінів, а не прямого контролю через CBDC. Це підтверджується новими законопроєктами, які покликані зробити стейблкоіни основним цифровим фінансовим інструментом США.

Стейблкоіни не лише не загрожують традиційному долару, а й можуть посилити його позиції на глобальному ринку. США використовують ці активи як ключовий фінансовий інструмент у конкуренції з Китаєм та іншими країнами. Однак разом із можливостями приходять ризики посилення державного контролю та централізації фінансової системи.