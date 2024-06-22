США та Китай вперше за довгий час провели неофіційні ядерні переговори, – Reuters

У березні США та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї. Це перші такі перемовини за останні 5 років.

Повідомляється, що у листопаді обидві країни ненадовго відновили переговори щодо ядерної зброї, але з того часу ці переговори зайшли в глухий кут, а високопоставлений американський чиновник публічно висловив розчарування з приводу реакції Китаю.

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Про що неофіційно домовились США та Китай

Під час другого треку переговорів у березні представники Пекіна заявили американським колегам, що вони не вдаватимуться до ядерних погроз через Тайвань. Однак США висловили стурбованість через те, що Китай може застосувати або загрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо він зіткнеться із поразкою у конфлікті через острів.

Натомість представники Китаю запевнили, що Пекін не вдаватиметься до таких дій.

Вони заявили американській стороні, що абсолютно переконані в тому, що здатні здобути перемогу у звичайній боротьбі над Тайванем без застосування ядерної зброї,

– заявив вчений Девід Санторо, американський організатор переговорів з другого треку.

Повідомляється, що дискусії тривали 2 дні й проходили в конференц-залі шанхайського готелю. США представляли близько пів дюжини делегатів, включаючи колишніх чиновників та вчених. Пекін теж направив делегацію вчених та аналітиків, до якої увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії.

Сторони поки що розчаровані перемовинами

За оцінками Пентагону, ядерний арсенал Пекіна збільшився більш ніж на 20% у період з 2021 по 2023 рік.

Представник Держдепартаменту заявив у відповідь на питання Reuters, що переговори щодо другого треку можуть бути "корисними". Однак такі дискусії не можуть замінити формальні переговори.

Тим паче неофіційні дискусії між ядерними державами відбувалися з розбіжностями між США та Китаєм щодо основних економічних та геополітичних питань. Оскільки Китай продовжує вважати, що має право на захоплення Тайваню.

Девід Санторо, який керує аналітичним центром Тихоокеанського форуму, описав "розчарування" обох сторін у ході останніх обговорень, але сказав, що обидві делегації бачать причини продовжувати розмову.

За його словами, додаткові обговорення заплановані на 2025 рік.

Аналітик з ядерної політики Вільям Альберк з аналітичного Центру Генрі Стімсона, який не брав участі у березневих дискусіях, сказав, що переговори були корисні й зазначив, що "важливо продовжувати переговори з Китаєм без жодних очікувань".