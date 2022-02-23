У США критикують Байдена за "надто м'які" санкції проти Росії

Американський президент Джо Байден запровадив санкції проти Росії за визнання бойовиків. Однак у США вважають їх "занадто м'якими".

Пакет відповідних санкцій розкритикували насамперед за обмеження в розмірі. А також за те, що вони не будуть руйнівними для Росії.

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Санкції США не зруйнують економіку Росії

Мовляв, Байден повинен був запровадити обмеження, які пошкодили б російські банки, відрізали їхні фінансові операції від глобальної економіки і вплинули особисто на главу Кремля.

Замість цього Сполучені Штати Америки нібито домовились про скромний перший транш санкцій. Вони навряд чи можуть вплинути на руйнування економіки Росії.

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Санкції Байдена – поступові

Інвестори вважають санкції президента США поступовими. Це стверджує і старший науковий співробітник Атлантичної ради Браян О'Тул.

Рішення Байдена розкритикували і республіканці, і демократи. Перші вважають, що відповідні обмеження – це неефективні напівзаходи.

Сенатор США від Нью-Джерсі Боб Менендес не впевнений, що санкції, які ухвалив Байден, вплинуть на Росію. Тому важко спрогнозувати, чогоочікувати далі.

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Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу