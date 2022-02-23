У США критикують Байдена за "надто м'які" санкції проти Росії
Джерело:Bloomberg
Американський президент Джо Байден запровадив санкції проти Росії за визнання бойовиків. Однак у США вважають їх "занадто м'якими".
Пакет відповідних санкцій розкритикували насамперед за обмеження в розмірі. А також за те, що вони не будуть руйнівними для Росії.
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Санкції США не зруйнують економіку Росії
Мовляв, Байден повинен був запровадити обмеження, які пошкодили б російські банки, відрізали їхні фінансові операції від глобальної економіки і вплинули особисто на главу Кремля.
Замість цього Сполучені Штати Америки нібито домовились про скромний перший транш санкцій. Вони навряд чи можуть вплинути на руйнування економіки Росії.
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Санкції Байдена – поступові
Інвестори вважають санкції президента США поступовими. Це стверджує і старший науковий співробітник Атлантичної ради Браян О'Тул.
Рішення Байдена розкритикували і республіканці, і демократи. Перші вважають, що відповідні обмеження – це неефективні напівзаходи.
Сенатор США від Нью-Джерсі Боб Менендес не впевнений, що санкції, які ухвалив Байден, вплинуть на Росію. Тому важко спрогнозувати, чогоочікувати далі.
Санкції США проти Росії: що відомо
- Із 23 лютого набувають чинності санкції США проти російських еліт та їхніх родин.
- Також Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти суверенного боргу Росії, створення яких скоординували з союзниками і партнерами.
- Американський лідер наголосив, що держава-агресорка відчує весь "біль" таких обмежень.
- У Білому домі опублікували повний список санкцій проти Росії, під які потрапили банки, діти чиновників та футбольний клуб ЦСКА.
- Відзначимо, що Верховна Рада закликала міжнародних партнерів запровадити жорсткі обмеження проти Росії зокрема за визнання бойовиків.