Легковажність США насторожує, – Лещенко про угоду щодо "Північного потоку-2"
Джерело:24 канал
Сполучені Штати Америки та Німеччина уклали угоду про запуск "Північного потоку-2". Це означає, що команда Джо Байдена йде на поступки Німеччині. Однак це може погано закінчитись для України.
Таку думку у своєму блозі "Чесна політика" на 24 каналі висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Він додав, що Україна без участі у ланцюгу доставки газу підвищує ризики повноцінної експансії з боку Росії.
Читайте блог Україна може залишитись голою перед Путіним: чим небезпечна угода щодо "Північного потоку-2"
Кремль більше не матиме стримуваного фактору транзиту власного російського газу. Річ у тім, що "Північний потік-2" перебере на себе газовий транзит, а тому Україна більше не зможе скористатися своїм щитом – газовою трубою.
Тому легковажність, з якою американська адміністрація погодилася вийти з боротьби проти "Північного потоку-2", вражає та насторожує,
– заявив Лещенко.
Він назвав домовленість президента Джо Байдена і канцлерки Німеччини Ангели Меркель "моментом протверезіння для України". Ми повинні розуміти, що в умовах сучасної політики кожен сам за себе.
Лещенко: Є сумніви у реалізації гарантій
Німеччина обіцяє накласти санкції на "Північний потік-2", якщо Росія розпочне активні дії проти України. Однак тут є сумніви, адже Німеччина буде залежною від споживання російського газу через "Північний потік-2".
"Як німці перекриють "Північний потік-2", коли від цього газу залежить тепло і світло в домівках самих громадян Німеччини та інших європейських націй? Я переконаний, щойно Меркель повісила телефонну слухавку після розмови з Путіним, де повідомила його про угоду з Америкою, як він уже прораховував сценарії, як обдурити Вашингтон, Брюссель і Київ", – запевнив Лещенко.
Також він поставив під сумнів і інші обіцянки, які зазначені в угоді.
Дивіться "Чесну політику" за 29 липня: відео
Угода США та Німеччини: коротко
- Документ підписали 21 липня. У ньому прописали усі моменти запуску газопроводу "Північний потік-2".
- Європарламент та представники МЗС Польщі та України розкритикували документ, зазначивши, що він є небезпечним для України.
- У тому, що російський газопровід так і не запрацює впевнена радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.