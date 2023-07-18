США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів, – ЗМІ

США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Повідомляють, що вже упродовж найближчих днів у Штатах оголосять про новий пакет допомоги для України.

Повідомляють, що цього разу мовиться про 1,3 мільярда доларів. Зокрема, туди увійдуть системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.

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Сполучені Штати оголосить про нову військову допомогу Києву на суму 1,3 мільярда доларів США найближчими днями,

– мовиться у повідомленні.

За даними американських чиновників, Україні можуть надати системи ППО VAMPIRE, а також – дрони-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade. Також мовиться про радари, сенсори та аналітичні системи.

Німеччина заявила про колосальну підтримку

Олександр Сирський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси . Їх зможуть застосувати вже через декілька днів.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина – друга після США у підтримці України. Він анонсував потужне продовження підтримки України.

"З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України", – мовиться у повідомленні.

Цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу.