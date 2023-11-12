У Техасі літак врізався в автомобіль: є потерпілі, поліція розпочала розслідування

У США сталася ДТП за участі літака та легковика. Чотиримісний Lancair IV-P Propjet не зміг зупинитися під час аварійної посадки.

Інцидент трапився 11 листопада у Мак-Кінні, місті на півночі Техасу.

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Як сталася аварія

Як повідомляють місцеві ЗМІ, приблизно о 12:30 в аеропорту Aero Country під час посадки одномоторний Lancair IV-P вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Літак перелетів через огорожу аеропорту, а потім врізався в автомобіль.

Момент зіткнення літака та авто: відео Fox4 News

Відомо, що повітряне судно прямувало із Мідленда та намагалося здійснити аварійну посадку в Мак-Кінні.

У пожежній службі, яка прибула на місце ДТП, розповіли про трьох потерпілих. Двоє з них були з літака, а третій – з легковика. Усім надали медичну допомогу на місці. Втім, одну людину з незначними травмами довелося госпіталізувати.

Наразі місцева влада взялася за розслідування причин і обставин зіткнення.

У США розбився військовий літак: чи є ворожий слід

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Крім того, там заявили, що ще триває розслідування обставин авіакатастрофи. Водночас в американських Збройних Силах пояснили, що виліт літака був суто навчальним й жодної мови про ворожу діяльність йти не може.

У Чехії літак впав у сад приватного будинку

У Чехії 12 вересня близько 9:00 ранку розбився літак. Він впав у сад сімейного будинку, де на щастя, нікого не було. Втім, двоє чоловіків, які перебували на борту, загинули від отриманих травм. Їх намагалися реанімувати протягом 40 хвилин, але безуспішно.