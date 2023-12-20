У США є "чіткий план" розвитку України: у Держдепі розповіли про фінансування країни

США продовжують демонструвати свою підтримку Україні. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що у Сполучених Штатів є план розвитку нашої держави без її фінансування.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції 20 грудня, передає 24 Канал. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що у Вашингтона є "чіткий план" розвитку нашої держави у майбутньому.

Читайте також У нього буде інша політика, – Зеленський про допомогу Україні у разі перемоги Трампа

Україні допоможуть "стати на ноги"

За словами Блінкена, цей план не передбачає виділення коштів нашій державі на поточному рівні. Водночас він зазначив, що США надалі підтримуватимуть нашу державу. Зокрема, допоможуть Україні пережити зиму, весну та літо.

Блінкен зазначив, що США докладають зусиль, щоб допомогти "стати на ноги" Україні у питанні демократії, армії та економіки.

Звісно, ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій, а також для того, щоб Україна була сильною демократичною державою,

– зазначив Ентоні Блінкен.

Він зазначив, США продовжать об'єднувати держави по всьому світу. І робитимуть це для того, щоб допомагати Україні стримувати агресію з боку Росії та захищатися від неї у майбутньому.

Ми активно працюємо над тим, щоб залучити в Україну значно більше інвестицій, у тому числі для діяльності приватного сектору, щоб Україна могла економічно процвітати. І в цьому ми досягаємо справжнього успіху,

– висловив упевненість Блінкен.

Він додав, що наша країна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе".

Звернімо увагу, що в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" закликав не панікувати через те, що у Вашингтоні зволікають з виділенням 61 мільярда доларів. За його словами, в України є достатній запас міцності, щоб дочекатися на рішення.

Зауважимо, що в ніч проти 20 грудня лідери обох партій Сенату опублікували спільну заяву. В ній повідомили, що за допомогу Україні цьогоріч голосувати не будуть. У ній свою співпрацю назвали плідною та такою, що має поступ. Водночас зазначили, що потрібний додатковий прогрес, щоб ухвалити рішення.