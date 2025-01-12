Трамп захоче заробляти: чи зможе Європа замінити США в допомозі Україні

Є побоювання, що США припинять військове фінансування України. Це може призвести до негативних наслідків для ЗСУ, проте у нашої держави залишається ще один вагомий партнер – Європа. Цікаво, якою буде позиція лідерів там.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що у Європі є колосальна сума російських грошей. Цього Україні може вистачити приблизно на 6 років, щоб активно відбудовуватись та купляти зброю.

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Фінансовий компонент становища України

Олег Лісний зауважив, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться надавати військову підтримку нашій державі, то гроші у цій ситуації можуть відіграти важливу роль для України.

США в епоху Дональда Трампа буде заробляти. Якщо він бачитиме, що це гроші умовно європейські, а не його і вони йдуть в американський бюджет, то, я не думаю, він не виступатиме проти такого зиску,

– припустив він.

Якщо у Європі зможуть піти на такий серйозний крок, тобто надавати доступ Україні до російських активів, то питання, де брати нашій державі гроші на військові потреби закрилось би.

Європейські експерти вже давно говорять про це, прописуючи процедури. Залишилося б лише питання про великий дефіцит політичної волі (у Європі – 24 Канал). Якби й це вдалось вирішити, то Україна могла б отримувати всю необхідну зброю,

– сказав він.

До слова, Україна та Італія обговорюють використання доходів від заморожених російських активів для закупівлі італійських систем ППО та боєприпасів. Італійська сторона підтвердила готовність підтримувати Україну та сприяти використанню ресурсів ЄС для розвитку нашої промисловості.