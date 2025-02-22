Генерал-лейтенант у відставці відповів, як діяти Україні у випадку скорочення постачань

Є загроза, що Сполучені Штати Америки можуть скоротити постачання зброї нашій державі. Це може негативно вплинути на обороноздатність ЗСУ, проте є способи, як розв'язати ймовірну проблему.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зазначивши, що основне питання щодо збереження військової міці полягає у стратегії. Україні, на його думку, необхідні швидкі та революційні дії у сфері боротьби із Росією.

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План дій для оборони

Ігор Романенко вважає, аби самостійно забезпечити всім необхідним ЗСУ важливо мати власні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Це означає перевести терміново економіку на військові рейси, а систему мобілізації у стан швидкого забезпечення,

– сказав військовий експерт.

За його словами, дії мають бути рішучими, а громадяни хочуть побачити у призові справедливість, якої досі не було. Тобто мобілізація має стосуватись всіх громадян по віку та соціальному стану.

Іншого шляху не буде. Це об'єктивні закони війни. Наскільки рішучими будуть дії, настільки суспільство буде оцінювати діяльність військово-політичного керівництва з усіма наслідками. Зокрема за умов припинення бойових дій та ймовірних майбутніх виборів,

– наголосив Ігор Романенко.

На його думку, попри складний підхід до розв'язання проблем у перехідний період, Україні важливо у майбутньому вийти на військову демократію.

До слова, постачання зброї Україні зі США тимчасово затримується через технічні причини та нестачу озброєння на американських складах, але це не є політичним рішенням. Експосол України в США Валерій Чалий наголосив, що передача зброї за програмою PDA триває. Він також висловив упевненість, що Трамп продовжить підтримку, якщо це відповідатиме його інтересам.