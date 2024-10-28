Не лише США: яка країна може значно підсилити Україну

Результати виборів президента у США можуть вплинути на масштаби військової допомоги для України. Іншим партнерам також важливо долучитись, адже від цього залежатиме не лише безпека нашої держави.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Україні треба зменшувати очікування щодо виборів у США, адже американське суспільство може максимально зосередитись на своїй політиці. Кожна зі сторін, ймовірно, не визнаватиме перемогу опонента.

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Комунікація із партнерами

Ігор Чаленко зазначив, що Україні важливо посилювати комунікацію не лише із США, але її з іншими партнерами.

Він вважає, що військова допомога від Сполучених Штатів Америки стане значно меншою до кінця першого кварталу 2025 року.

Цей момент нам треба якось пережити. Має бути збільшена підтримка з боку європейських партнерів і не лише. Я дуже сильно розраховую на Південну Корею,

– сказав політолог.

Південній Кореї важливо змінювати позиції щодо Києва, адже дії Північної Кореї у війні Росії проти України є дуже небезпечними. Як відомо, КНДР становить серйозну загрозу для Сеулу.

Південна Корея може розпочати постачати зброю Україні, зокрема артилерійські снаряди. Далі, на думку Ігоря Чаленка, ця співпраця може розширитись, і відбуватиметься передача бронетехніки та танків.

Ну і врешті-решт у Південної Кореї понад 260 ракет Taurus. Хотілося б, щоб антипутінська проукраїнська коаліція у світі міцнішала, а не навпаки, зважаючи на ситуацію у США,

– зауважив він.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може розглянути постачання зброї Україні, якщо Північна Корея продовжить військову співпрацю з Росією. Він підкреслив, що Сеул "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР до Росії та готовий підтримати Україну.