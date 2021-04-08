США можуть направити військові кораблі в Чорне море через Росію, – CNN

США розглядають можливість відправлення військових кораблів у Чорне море протягом найближчих кількох тижнів. У такий спосіб хочуть підтримати Україну на тлі посиленої військової присутності Росії біля її кордонів.

У Вашингтоні пояснили, що ВМС США зазвичай діють у Чорному морі, але розгортання бойових кораблів стане важливим сигналом для Росії про те, що за її діями стежать.

Зверніть увагу Росія боїться, що США змусять її піти з України, – Аслунд

США зобов'язані повідомити про свій намір увійти в Чорне море за 14 днівю Це передбачає договір 1936 року, згідно з яким Туреччина контролює протоки для входу в море.

Наразі невідомо, чи Сполучені Штати Америки вже надіслали відповідне повідомлення Туреччині.

У Міноборони США підкреслили, що їхні ВМС спостерігати за діяльністю російського флоту та будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

Джерела CNN зазначили, що наразі США не розглядають скупчення російських військ як спробу наступу. Проте якщо щось зміниться, країна буде готова відреагувати.

Новина доповнюється...