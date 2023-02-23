Китай зважує, чи передавати зброю Росії, – у WSJ кажуть, що США можуть оприлюднити розвіддані
Джерело:Wall Street Journal
Адміністрація президента США може оприлюднили розвідувальні дані про зброю для Росії. Адже у питанні, як Китай може допомогти Кремлю стає все менше невизначеності.
За даними анонімних джерел у Білому домі, адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних. Вони, за даними США, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні.
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Що відомо про плани Китаю
Останніми тижнями західні країни отримали дані розвідки про те, що Пекін може припинити своє попереднє обмеження на постачання зброї Росії, за словами офіційних осіб США та Європи. Хоча, видається, що Китай ще не ухвалив остаточного рішення,
– зауважує видання.
Також зазначає, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН. Останнє присвятять якраз роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Що відомо про ймовірні плани Китаю щодо зброї
- 19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що стурбований тим, що Китай розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою. Це можливо шляхом надання російським військовим "летальної підтримки".
- Ймовірно, Блінкен зустрічався з представником офіційного Пекіну за лаштунками Мюнхенської безпекової конференції.
- Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо піде на такий крок і надасть Путіну летальну зброю.
- Вже 22 лютого CNN написало, що Китай заперечив наміри постачати зброю Росії. Зокрема, про це наразі заявив речник МЗС КНР Ван Веньбіня та глави канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї. Останній сказав, що нібито вони не розглядають можливість надання "летальної підтримки" Росії для війни проти України. Також Ван Ї звинуватив США і НАТО в "поширенні фейків" про роль КНР у війні.