Російським танкам приготуватись: Україна може отримати від США боєприпаси зі збідненим ураном

США вслід за Великою Британією можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Цими снарядами Америка планує оснастити танки Abrams, які виділила для України.

Адміністрація Байдена дійшла консенсусу щодо снарядів зі збідненим ураном для України після тижнів внутрішніх дебатів. Високопоставлений представник адміністрації Байдена повідомив, що, схоже, немає жодних серйозних перешкод для схвалення передачі боєприпасів.

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Снаряди здатні пробивати броню російських танків

Пентагон закликав, щоб танки "Абрамс", які США надають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються американською армією і є високоефективними проти російських танків.

. США зобов'язалися поставити Україні 31 танк Abrams, що становитиме цілий танковий батальйон.

Випущені на високій швидкості, ці снаряди здатні пробити лобову броню російського танка на великій відстані.

Снаряд влучає, як вантажний потяг. Він дуже довгий і дуже щільний. Тому він спрямовує велику кінетичну енергію на конкретну точку ворожої броні,

– сказав Скотт Бостон, аналітик з питань оборони корпорації Rand Corporation і колишній армійський офіцер-артилерист.

Наразі українські військові проходять навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування "Абрамсів". У Пентагоні повідомили, що танки будуть доставлені в Україну до осені.



Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 каналу

Британія вирішила передати України снаряди зі збідненим ураном

Поки США розглядали варіанти, чим озброїти "Абрамси", Велика Британія вирішила поставити Україні танки "Челленджер" разом з бронебійними снарядами на основі збідненого урану для їхньої стрільби.

Хоча збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, він не викликає ядерної реакції.

Втім, президент Росії Владімір Путін звинуватив Британію у розповсюдженні "зброї з ядерним компонентом". Це твердження викликало скарги британців на те, що Москва займається дезінформацією.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, заявив, що російський аргумент був брехнею і що головною проблемою Москви є підвищена загроза для її танків

"Цей тип боєприпасів є досить поширеним", – сказав він, додавши, що дослідження показують, що вони не становлять радіоактивної загрози.

Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів.

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