США можуть посилити допомогу Україні: американський політолог пояснив, що на це вказує

Джеймс О'Браєн, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії, озвучив стратегію, як Україна має перемогти у війні з Росією. У Білому домі вважають, що окупантам треба дати потужну відсіч на Сході, щоб зупинити їхнє просування далі.

Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що О'Браєн один із найближчих соратників Ентоні Блінкена. Він озвучує основні плани та завдання державної структури США.

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Посадові функції О'Браєна

За словами Раміза Юнуса, якщо Джеймс О'Браєн у своїх заявах порушує українське питання, тобто говорить про необхідність дати відсіч країні-агресорці, то це не просто його слова, а позиція США.

Змінилась не лише динаміка протистояння між Україною та Росією, але й ставлення західних країн до цих подій. Кількість постачання зброї значно збільшилась,

– зауважив він.

Спекуляції на темі війни в Україні

У США готуються до майбутніх виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року. Основними претендентами на місце у Білому домі є Джо Байден та Дональд Трамп. Останній вже почав спекулювати, на думку Раміза Юнуса, очевидно проросійськими наративами про припинення війни у нашій державі.

Чим ближче ці вибори, тим більше буде спекуляцій. Тому адміністрація чинного президента США намагатиметься збільшувати постачання зброї та фінансової підтримки Україні. Це буде регулярно,

– висловився політолог.

Він вважає, що соратники Джо Байдена використовуватимуть таку риторику про підтримку України, щоб на передвиборчих дебатах українське питання також прозвучало. А громадяни США, які ще не обрали за кого голосувати, розуміли, який політичний шлях обирає Байден.