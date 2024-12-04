США планують передати Україні допомогу на суму 61 мільярд доларів до завершення терміну Байдена

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО в тому, що США готові повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом. Він додав, що задоволений розподіленням витрат на допомогу державі між США та іншими партнерами по НАТО.

Допомогу передадуть до завершення терміну Джо Байдена. Блінкен повідомив про це після завершення міністерського засідання Альянсу, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Яку допомогу США нададуть Україні

Держсекретар США сказав, що союзники нарощують свою підтримку. За його словами, загалом Сполучені Штати надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, а їхні партнери – 158 мільярдів доларів.

Блінкен зазначив, що це найкращий приклад розподілення "фінансового тягаря", який він бачив за 30 років своєї кар'єри.

У термін, що залишився для чинної адміністрації США, вона планує додатково наростити безпекову підтримку України. За словами держсекретаря для того, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності в бронетехніці.

Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 мільярда доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні,

– каже Блінкен.

Раніше США оголосили про ще один пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Зокрема, він містить боєприпаси для HIMARS та протипіхотні міни.