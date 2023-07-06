Зокрема, касетні снаряди: США оголосять про потужний пакет допомоги для України

США допомагають Україні боротися за свою свободу. Стало відомо, що вже невдовзі Штати оголосять про новий пакет допомоги для ЗСУ.

Влада та народ США підтримують Україну у війні з Росією. Зокрема, надають військову допомогу. За даними ЗМІ, про новий пакет допомоги в адміністрації Джо Байдена оголосять вже 6 або 7 липня.

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Зокрема, мовиться, що до нього увійдуть касетні боєприпаси. Вони потрібні Україні, аби посилити тиск на російських окупантів.

У Пентагоні відмовилися наразі коментувати інформацію.

США близькі до надання далекобійних ракет ATACMS

Раніше у NYT повідомили, що США нарешті вирішили надати Україні касетні боєприпаси . У Штатах тривалий час відхиляли запит України на них. Водночас Україна продовжувала наполягати, що касетні боєприпаси потрібні, аби ефективно уражати ворожі укріплення.

Окрім того, наприкінці червня 2023 року у Wall Street Journal заявили, що США вже невдовзі можуть надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас про точні дати наразі не мовиться. Хоча у Пентагоні матеріал прокоментували словами: "нема чого оголосити щодо ATACMS". Переговори щодо надання цих далекобійних ракет тривають вже понад рік.