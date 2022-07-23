Критично важлива потужна зброя: Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги
Джерело:твітер Володимира Зеленського
США продовжують надавати Україні нове озброєння. І чим більше його стає, тим швидше наша держава зможе побороти ворога.
Президент України подякував своєму колезі зі США Джо Байдену. Очільник нашої держави підкреслив, що надання ще 4 HIMARS й іншого озброєння надзвичайно важливе для нас.
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Потужна зброя зберігає життя
Критично важлива потужна зброя дасть змогу зберегти життя наших воїнів і пришвидшить звільнення нашої землі від російського агресора. Ціную стратегічну дружбу між нашими народами. Разом до перемоги!,
– підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що до нового пакета допомоги, яку Україна отримає від США, входить необхідне військове обладнання. Мовиться про:
- 4 РСЗВ HIMARS,
- 36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,
- командно-штабні машини,
- протитанкову зброю,
- 580 дронів Phoenix Ghost,
- запчастини та інше приладдя.
У мережі поширюється інформація про те, що відповідна допомога обійшлась США у 270 мільйонів доларів. Але наразі ці відомості в Білому домі не підтвердили.
Ленд-ліз ще не починався
Зауважимо, що відповідна допомога входить до програми, запровадженої Джо Байденом у травні. Вона передбачає виділення на потреби України 40 мільярдів доларів. Левова частка цих коштів спрямована саме на військове забезпечення нашої держави.
Раніше у Пентагоні розповіли, яка сума з цих коштів залишилась на рахунку. Наразі мовиться про 6 мільярдів доларів. Їх необхідно буде освоїти до вересня. На цей місяць припадає закриття фінансового року. І лише після цього США почнуть надавати зброю у рамках ленд-лізу.
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