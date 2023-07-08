Рішення було важке, – Байден пояснив, чому таки дав Україні касетні снаряди

Ввечері 7 липня у США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли також касетні боєприпаси. І Джо Байден пояснив, чому ухвалив відповідне рішення.

В інтерв'ю він зазначив, що рішення про передачу касетних боєприпасів для України "було дуже важким". Водночас він наголосив на важливості снарядів, яких постійно не вистачає на полі бою.

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Боєприпаси потрібні постійно

Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями в Конгресі. В українців закінчуються боєприпаси,

– сказав Байден.

Зауважимо, що відповідні касетні снаряди, які Україна отримає від США, будуть сумісними зі 155-міліметровими гаубицями. Останні нам теж надав Вашингтон. За словами Байдена, касетні боєприпаси – "перехідний період" до того моменту, поки у країні не зможуть виробляти більше 155-міліметрової артилерії.

"Це війна за боєприпаси. У них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх не вистачає. І ось, що я врешті-решт зробив, я прийняв рекомендацію Міністерства оборони – не назавжди, але дозволити цей перехідний період, поки ми отримуємо ще 155-міліметрових одиниць зброї, цих снарядів, для українців", – сказав Байден.

Джо Байден зазначив, що йому знадобився певний час, щоб піти на відповідне рішення. Водночас він пояснив, що для нього зараз найголовніше.

Але головне те, що вони або мають зброю, щоб зупинити росіян зараз – не дати їм зупинити український наступ через ці райони – або не мають. І я думаю, що вона їм потрібна,

– додав він.

Зеленський подякував за снаряди

Президент України висловив вдячність своєму американському колезі. Він зазначив, що це "вчасний, масштабний і дуже великий пакет оборонної допомоги від США".

"Вдячні американському народові та президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою", – додав він.

Глава держави зауважив, що розширення оборонних спроможностей дасть нам нові інструменти для деокупації та наближення миру.

Три причини, чому дали касетні боєприпаси

Їх під час брифінгу озвучив заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль.

Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати,

– пояснив він.

Друга причина – той самий "міст" до моменту, коли США та союзники зможуть виготовляти більше снарядів.

Що стосується третьої причини, то представник Пентагону наголосив на "теорії перемоги" Путіна. Адже кремлівський диктатор може просто всіх "перечекати", щоб потім піти напролом. Оскільки так званий "бліцкриг" провалився, то тепер "він грає в довгу". І це те, чого не варто допустити, підкреслив Каль. Він запевнив, що необхідно, щоб Росії не вдалося перемогти.

У Росії вже істерика

Вже відреагував на касетні снаряди посол Росії у США Анатолій Антонов. Він бідкався, що "рівень провокацій американської влади зашкалює та наближає нову світову війну". Крім того, він зауважив, що надання такого типу боєприпасів – буцімто "жест розпачу з боку Сполучених Штатів".